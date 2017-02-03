А.Атамбаев принял председателя Национального банка Толкунбека Абдыгулова

По словам Толкунбека Абдыгулова, в 2016 году отмечалась низкая инфляционная среда: индекс потребительских цен снизился на 0,5 процента по сравнению с 2015 годом.
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 февраля, принял председателя Национального банка страны Толкунбека Абдыгулова. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению стабильной макроэкономической ситуации, снижению уровня инфляции, поддержанию стабильности курса национальной валюты, обеспечению безопасности банковской и платежной систем. По словам Толкунбека Абдыгулова, в 2016 году отмечалась низкая инфляционная среда: индекс потребительских цен снизился на 0,5 процента по сравнению с 2015 годом.
Также глава Национального банка рассказал президенту о дальнейших планах работы финансового регулятора с учетом вступления в силу норм нового банковского законодательства, соответствующих мировой банковской практике, и направленных на укрепление законодательной основы для обеспечения устойчивости и безопасности банковской и платежной систем.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны, которые должны эффективно мобилизовать финансовые ресурсы в интересах предпринимателей и граждан для содействия долгосрочному экономическому развитию страны.
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