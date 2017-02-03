Илим Карыпбеков должен немедленно быть привлечен к уголовной ответственности

Почему-то многие хотят, чтобы глава ОТРК Илим Карыпбеков ушел в отставку. По-моему, это неправильно.
Он не только обязан уйти, но и должен быть привлечен к уголовной ответственности. Есть много причин, которые вынуждают так думать. Одна из причин касается того, что Илим Карыпбеков злоупотребляет служебным положением. Вместо того чтобы служить народу, точнее налогоплательщикам, он служит президенту, некоторым влиятельным политическим группам из власти, высшим кругам. Осталось только название от общественного канала, к сожалению, ОТРК превратился в "частную лавочку" Карыпбекова. Об этом мы давно говорим. Он впустую тратит эфирное время, оплачиваемое народом, выполняет поручения сверху, создает головную боль народу, пуская одностороннюю, необъективную, искаженную информацию. Ему следует полностью ответить за проделанную работу. Перед законом и народом.
Тимур Саралаев, председатель коалиции "Жаны муун"
Источник: газета "Майдан.kg" №5 от 02.02.2017 / стр. 7, перевод: gezitter.org
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