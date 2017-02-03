Омбудсмен КР Кубат Оторбаев предлагает проводить День против суицида

Кубат Оторбаев: Необходимо проводить мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида…
Бишкек, “Саясат.kg”. В связи с возникновением "смертельных групп" в интернете, пропагандирующих и провоцирующих детей на совершение суицида и общим увеличением количества фактов суицида в стране, Омбудсмен Кубат Оторбаев предлагает 10 сентября каждого года проводить День против суицида. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР
10 сентября – международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. Предлагается в этот день проводить профилактические и разъяснительные работы в целях предотвращения суицидов, а также привлечения внимания на эту проблему соответствующих государственных органов, СМИ, министерств, органов местного самоуправления, а также родителей и общества. «В этот день необходимо проводить мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида»,- говорит Кубат Оторбаев.
Также Омбудсмен КР Кубат Оторбаев в целях объединения усилий по предотвращению суицидов в Кыргызстане рекомендует:
1. Правительству КР уделить особое внимание фактам суицида и разработать национальную программу по предотвращению самоубийств, которые на местном уровне в каждом конкретном регионе должны найти свое практическое воплощение в виде проектов и мер по профилактике самоубийств и суицидальных настроений среди населения;
2. Министерству образования и науки КР усилить воспитательную работу с учащимися и рассмотреть вопрос обеспечения квалифицированными психологами во всех школах и образовательных учреждениях;
3. Министерству социального развития и труда КР в рамках государственного заказа увеличить количество кризисных центров с выделением дополнительных средств из республиканского бюджета;
4. Министерству внутренних дел КР рассмотреть вопрос о создании отдельного управления по работе с детьми и провести отбор кандидатов с соответствующими профессиональными образовательными навыками, которые будут непосредственно работать с подростками;
5. Органам местного самоуправления совместно со школами и другими образовательными учреждениями обратить особое внимание детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям мигрантов.
6. Духовному управлению мусульман провести разъяснительные работы среди верующих по проблемам суицида, рассказать о том какие причины приводят к этому и как этого избежать.
СПРАВОЧНО: 10 сентября – международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!