Омбудсмен КР Кубат Оторбаев предлагает проводить День против суицида

Кубат Оторбаев: Необходимо проводить мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида…

Бишкек, “Саясат.kg”. В связи с возникновением "смертельных групп" в интернете, пропагандирующих и провоцирующих детей на совершение суицида и общим увеличением количества фактов суицида в стране, Омбудсмен Кубат Оторбаев предлагает 10 сентября каждого года проводить День против суицида. Об этом сообщает пресс-служба Омбудсмена КР

10 сентября – международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире. Предлагается в этот день проводить профилактические и разъяснительные работы в целях предотвращения суицидов, а также привлечения внимания на эту проблему соответствующих государственных органов, СМИ, министерств, органов местного самоуправления, а также родителей и общества. «В этот день необходимо проводить мероприятия и акции по укреплению чувства ответственности за спасение жизни людей, которые могут быть потеряны в результате суицида»,- говорит Кубат Оторбаев.

Также Омбудсмен КР Кубат Оторбаев в целях объединения усилий по предотвращению суицидов в Кыргызстане рекомендует:

1. Правительству КР уделить особое внимание фактам суицида и разработать национальную программу по предотвращению самоубийств, которые на местном уровне в каждом конкретном регионе должны найти свое практическое воплощение в виде проектов и мер по профилактике самоубийств и суицидальных настроений среди населения;

2. Министерству образования и науки КР усилить воспитательную работу с учащимися и рассмотреть вопрос обеспечения квалифицированными психологами во всех школах и образовательных учреждениях;

3. Министерству социального развития и труда КР в рамках государственного заказа увеличить количество кризисных центров с выделением дополнительных средств из республиканского бюджета;

4. Министерству внутренних дел КР рассмотреть вопрос о создании отдельного управления по работе с детьми и провести отбор кандидатов с соответствующими профессиональными образовательными навыками, которые будут непосредственно работать с подростками;

5. Органам местного самоуправления совместно со школами и другими образовательными учреждениями обратить особое внимание детям, находящихся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья и детям мигрантов.

6. Духовному управлению мусульман провести разъяснительные работы среди верующих по проблемам суицида, рассказать о том какие причины приводят к этому и как этого избежать.

СПРАВОЧНО: 10 сентября – международная дата, которая отмечается по всей планете ежегодно, начиная с 2003 года с целью содействия деятельности по предотвращению самоубийств во всем мире.