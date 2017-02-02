В Бишкеке состоится митинг-реквием в честь памяти Шералы Назаркулова

Шералы Назаркулов во времена правления президента А.Акаева выступал против передачи Узенгу-Кууш соседнему государству и в знак протеста объявил голодовку.

Бишкек, “Саясат.kg”. 7 февраля в 11:00 возле здания Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР пройдет митинг-реквием в честь памяти правозащитника Ш.Назаркулова. Об этом сообщает пресс-служба Института Омбудсмена КР.

Правозащитник Шералы Назаркулов во времена правления президента А.Акаева выступал против передачи кыргызских земель Узенгу-Кууш соседнему государству и в знак протеста объявил голодовку. На 22-й день политической акции 7 февраля 2002 года Шералы Назаркулов скончался. За проявленную активную гражданскую позицию Шералы Назаркулов посмертно награжден медалью “Эрдик”.

В митинг-реквиеме примут участие представители правозащитных НПО, общественные деятели, родные и близкие Шералы Назаркулова. Институт Омбудсмена КР приглашает всех желающих посетить данное мероприятие.