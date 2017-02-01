«Группы смерти». Как уберечь детей

Смерть восьмиклассника столичной школы №12 взорвала социальные сети в кыргызском сегменте.



Первые сообщения появились сегодня в одной из родительских групп. По их данным, ученик совершил суицид в 4 утра. Связали его с некой игрой «Синий кит».



По словам соседей, мальчик спрыгнул с пятого этажа. Ему накануне исполнилось 15 лет. Вполне адекватный мальчик, воспитанный, спокойный.



На месте работает следственно-оперативная группа. «Связан ли суицид с игрой, выясняют. Родители говорят, что сын особо не увлекался таким. Опрашиваются друзья, одноклассники», - сообщили в ГУВД.

Не стоит пробовать игру

Информация об игре «Синий кит», ставшей популярной в России и Казахстане, из-за которой якобы уже не один ребенок покончил с собой, распространяется с огромной скоростью и в Кыргызстане. Подростки делятся постами с хештэгами «море китов», «тихий дом», «хочу в игру», «разбуди меня в 4.20». Кто-то уже в игре, другие только проявляют интерес: «Не знаю, что за игра, но хотелось бы попробовать», «А что это за игра? Можете написать?», «Этот мир красив, но есть и лучше!», «В 4.20 меня разбуди и в игру поиграть пригласи. Только там меня ждут. Я знаю, я – кит, скоро буду собою убит…» «Ждите указаний, в течение недели с вами свяжутся», - гласит комментарий…









По правилам в течение 50 дней игроку необходимо выполнять различные задания, и в конце он якобы должен убить себя.





На проблему уже отреагировали в столичном ГУВД, министерствах образования и внутренних дел, и даже в Детском фонде ООН в КР. Подключились и родители из числа гражданского общества.



Накануне мамы и папы собрались вместе и объявили войну подростковым группам смерти. Среди активистов есть даже бабушка, у которой на попечении 15-летние внуки. Все действительно обеспокоены судьбой своих близких.



«Обычно ажиотаж и шумиха появляются с первой жертвой. Наша задача предотвратить эту жертву. И нам очень повезет, если все закончится так же, как и началось. Когда мода быстро проходит. А если нет?» - сказала вчера мать девочки-подростка Нуриля Чекирова.



«Мы верили, что жертв не будет. А сегодня появилась информация о мальчишке, - сказала она ИА «24.kg». - Единственная связь с игрой пока то, что ребенок выбросился из окна в 4 утра. Милиции надо тщательно провести расследование, полностью проверить компьютер, восстановить всю его жизненную цепочку за последние 50 дней. Как и чем он жил. Если подтвердится связь с игрой, то это, конечно, колоссальная трагедия».



Пользователи соцсетей пишут, что жертвы уже две. Первая - якобы ученик 5-го класса школы №68, который повесился. Подтвердить эту информацию в ГУВД пока не удалось.

МВД контролирует ситуацию

По данным МВД на вчерашний день, в Кыргызстане не зафиксировано ни одного случая самоубийства, причиной которого стал бы Интернет.



Сотрудники оперативных подразделений МВД внимательно следят за ситуацией. Помимо наблюдения за сомнительными сайтами, перед сотрудниками Главного управления уголовного розыска (ГУУР) и Инспекции по делам несовершеннолетних (ИДН) поставлена задача вести профилактическую и разъяснительную работу в учебных заведениях.



Однако МВД не в силах полностью отследить переписку граждан, поскольку нет доступа к каждому аккаунту.

В ведомстве уверяют: распространение в интернет-пространстве виртуальных игр, склоняющих подростов к суициду, будет контролироваться.



Какие признаки у детей



«Если мы заберем у детей телефоны, планшеты, удалим аккаунты, не думаю, что мы сможем их защитить, - считает Нуриля Чекирова. - Есть дети, которые уже в игре, на определенном дне. Они могут найти выход в Сеть из интернет-кафе, от соседа и связаться со своим, как их называют, наставником».



«Тут должны подключиться правоохранительные органы. Закрыть доступ, установить фильтр на определенные слова, если это возможно. Сейчас действительно нужна помощь государства», - добавила она.



Впрочем, в общественном фонде «Гражданская инициатива интернет-политики» уже заявили, что IP-адреса, с которых поступают предложения вступать в подобные группы, являются «динамическими». И поэтому «техническая блокировка со стороны операторов связи практически невозможна и неэффективна».



«Вчера мы также столкнулись с бурей негодования, часть родителей высказывается, что мы обостряем интерес детей. Да, но получается, что вчера мы были правы, когда призывали обратить внимание взрослых на эту игру и на своего ребенка. Сегодня уже появилась жертва», - сказала Нуриля Чекирова.



«Держать детей все время при себе невозможно. Скорее всего, нужен открытый диалог с ребенком. Сесть, объяснить, показать, может быть, тела умерших (подростки это в любом случае видят в Интернете). Сказать, что я с тобой, буду рядом, а такие игры должны быть подальше. Проводить с детьми вечера», - предлагает она свои варианты.



Психологи рассказали о признаках, проявляющихся у детей, которые играют в такие игры, – грусть, агрессия, ребенок закрывает руками или чем-либо другим лицо, демонстрирует указательный палец.

Минобразования настоятельно рекомендует родителям включить на мобильных телефонах функцию «родительский контроль», которая позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок.



На что обратить внимание. Советы ГУВД



Подросток не высыпается, даже если рано ложится спать. Проследите, спит ли ваш ребенок в ранние утренние часы.



Рисует китов, бабочек, единорогов.



Состоит в группах, содержащих в названии следующее: «Киты плывут вверх», «Разбуди меня в 4.20», f57, f58, «Тихий дом», «Рина», «Ня.пока», «Море китов», «50 дней до моего…».



Закрыл доступ к подробной информации. В переписке с друзьями (на личной «стене») есть фразы «разбуди меня в 4.20», «я в игре». ОПАСНО, если появляются цифры, начиная от 50 и меньше.



Переписывается в мессенджерах с незнакомыми людьми, которые дают странные распоряжения.



URL: http://www.24.kg/obschestvo/44219/