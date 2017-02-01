Жители Кыргызстана собрали для пострадавших от крушения Boeing $692 тыс.

Власти республики пока не решили вопрос о выплате компенсации пострадавшим: кто будет ее платить и в каком размере, станет известно после завершения расследования всех обстоятельств трагедии
Жители Киргизии перечислили на специальный банковский счет для семей погибших и пострадавших в результате крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing-747 47,8 млн киргизских сомов (около $692 тыс.). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС республики.
"Сегодня акция по сбору средств для пострадавших будет завершена", - заявили в министерстве. По словам сотрудников пресс-службы, собранная сумма будет распределена между пострадавшими во время авиакатастрофы. Ранее семьям погибших и пострадавшим была выделена из фонда президента страны Алмазбека Атамбаева единовременная материальная помощь по 100 тыс. сомов (около $1,4 тыс.) и по 70 тыс. сомов (около $1 тыс.) из фонда кабинета министров. Власти Киргизии пока не решили вопрос о выплате компенсации пострадавшим, поскольку, как заявил первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, кто будет ее платить и в каком размере, это станет известно после завершения расследования обстоятельств крушения самолета.
Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing, который следовал по маршруту Гонконг - Бишкек - Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов. При этом погибли 35 местных жителей и 4 члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены 27 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.
Расследованием происшествия занимается специально созданная международная комиссия во главе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В ее состав в качестве наблюдателей также приглашены эксперты США и Турции. Обнаруженные на месте авиакатастрофы бортовые самописцы самолета уже доставлены в Москву и расшифрованы. По предварительным данным МАК, на момент падения Boeing находился в исправном техническом состоянии.
Источник - ТАСС
http://tass.ru/obschestvo/3987142
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