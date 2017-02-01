Минобразование рекомендует родителям включить на мобильных телефонах функцию “родительский контроль”

Глава ведомства обратилась к молодежным активистам с просьбой противодействовать в Сети распространению компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.
Бишкек, “Саясат.kg”. Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева поручила всем директорам школ провести в срочном порядке родительские собрания на предмет усиления родительского контроля за времяпрепровождением детей в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ведомства, школам поручили настоятельно рекомендовать родителям включить на мобильных телефонах функцию «родительский контроль», которая позволяет получать информацию о сайтах, которые посещает их несовершеннолетний ребенок.
Также министерство обратилось к молодежным активистам с просьбой противодействовать в Сети распространению компьютерных игр, которые могут нанести вред психологическому или физическому здоровью детей.
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