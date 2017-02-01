Недавно на одном из круглых столов, организованном Комитетом по защите свободы слова, прозванный "однодневным министром" генерал Кенешбек Дуйшебаев заговорил о нынешнем положении ГКНБ.
Недавно на одном из круглых столов, организованном Комитетом по защите свободы слова, прозванный "однодневным министром" генерал Кенешбек Дуйшебаев заговорил о нынешнем положении ГКНБ.По словам Кенешбека мырзы, этот орган сейчас лишился компетентных руководителей, переживает кадровый кризис. Судя по дошедшей до нас информации, услышавшие эти слова К. Дуйшебаева ветераны спецслужбы цитируют русское народное выражение: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". По их мнению, некомпетентно уже то, что их работу оценивает "кадровый милиционер". Или иронией судьбы временно возглавлявший ГКНБ Кенешбек мырза считает, что сумел получить достаточно опыта в этой сфере? Возможно он что-то и получил, возглавляя ГКНБ, но уж точно не опыт. Не так ли, Кенешбек мырза? К слову о компетентности, можете рассказать о судьбе автомобилей, которые остались от братьев Марата и Максима Бакиевых? Для начала мы ждем "компетентных" ответов на эти вопросы. Остальные вопросы будут в дальнейшем.
Источник: газета "Фабула пресс" №7 от 31.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org
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