Перед зданием ГКНБ прошла акция в поддержку Саляновой

У здания Госкомитета по нацбезопасности состоялась акция протеста, связанная с вызовом на допрос Аиды Саляновой. Как сообщают силовые органы, собралось около десяти человек, которые вскоре разошлись.

Спецслужбы по данному поводу еще не дали комментариев.

О том, что сегодня депутата фракции "Ата Мекен" Жогорку Кенеша Аиду Салянову вызвал на допрос Госкомитет по нацбезопасности, сообщил лидер указанной фракции Омурбек Текебаев на прошедшей в парламенте пресс-конференции.

Как сообщил "Азаттыку" адвокат Саляновой, она пойдет на допрос только после получения официальной повестки.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аиды Саляновой 26 декабря 2016 года. Она обвиняется в незаконном продлении лицензии Алексею Елисееву – партнеру Максима Бакиева – в бытность министром юстиции 6 лет назад. Салянова говорит об отсутствии оснований для возбуждения этого уголовного дела. Ее однопартийцы также оценивают это как преднамеренную попытку дискредитации со стороны власти.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org

