За 10 лет инфицирование ВИЧ среди женщин увеличилось в два раза

За последние 10 лет в два раза увеличилась заболеваемость ВИЧ среди молодых женщин.
Об этом сегодня, 31 января, на круглом столе по эпидемиологический ситуации с ВИЧ сообщил директор Республиканского центра СПИДа Улан Кадырбеков.
По его словам, инфицирование ВИЧ среди женщин с 2006 года увеличилось на 42%. Основная возрастная группа – женщины 29-39 лет.
В целом основная доля увеличения ВИЧ приходится на ключевые группы – это секс-работники, лица, употребляющие инъекционные наркотики и мужчины, занимающиеся однополовым сексом.
В региональном разрезе по заболеваемости лидируют Чуйская область и Бишкек, за ним идут Ош, Ошская и Джалал-Абадская области.
"То, что в остальных регионах меньше заболеваемости, не должно расслаблять, а наоборот, настораживать, потому что мы не владеем ситуацией", - отметил он.
По данным Республиканского центра СПИД, на начало 2017 года в стране зарегистрировано 7 100 инфицированных, из них гражданами КР являются 6 747 человек. 547 зарегистрированных – это дети.
URL: http://www.vb.kg/354588
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!