С февраля ГСМ подешевеют на 2 сома 50 тыйынов

С февраля подешевеют ГСМ, в связи с применением унифицированных железнодорожных тарифов по мере поступления свежих партий нефтепродуктов ожидается снижение стоимости на ГСМ в пределах 2-2,5 сомов за литр.
Об этом было сказано сегодня на рабочем совещании, проведенном Сооронбаем Жээнбековым. На совещании была обсуждена текущая ситуация на рынке ГСМ и влияние унифицированных железнодорожных тарифов на транзит.
"Согласно проведенным расчетам, снижение расходов на транспортировку нефтепродуктов из России в Кыргызстан составило от 45 до 48 долларов США за тонну в зависимости от удаления нефтеперерабатывающих заводов от границ", - информировал завотделом экономики и инвестиций аппарата правительства Николай Чуйков.
Источник: maralfm.kg, перевод: gezitter.org
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