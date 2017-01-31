"Не так завязываешь платок". Сексизм в кыргызском обществе

Гендерное равенство в Кыргызстане остается формальным явлением.

Права женщин и публично, и на бытовом уровне продолжают ущемляться. Давление на женщину не связано с неисполнением ею материнского долга, домашних обязанностей или с чем-то еще. Доминирование мужчины преобладает во всех без исключения сферах жизни общества.

"Не так завязываешь платок"

25-летняя Айкыз вышла замуж в прошлом году. Спустя некоторое время девушка подала на развод - из-за грубого отношения супруга. До брака общались всего неделю, первое время все шло хорошо, но спустя два месяца отношение мужа к Айкыз резко поменялось:

- Он стал закатывать скандалы на ровном месте. Мог упрекнуть за то, что слишком громко поставила чашку на стол. Вначале расстраивалась, впадала в депрессию, пытаясь понять, что я делаю не так. Целый год пыталась интегрироваться в семью мужа, адаптироваться в ней. Я не работала, жили вместе с родителями мужа. Готовила им, стирала, просыпалась раньше и ложилась позже всех. Муж был единственным сыном у родителей среди пятерых девочек. Но меня он вдруг невзлюбил, перестал обращать на меня внимание совсем. Он открыто говорил: "Ты мне не нравишься, уходи". Я была готова уйти, но родители мужа ругали его и не отпускали меня. И мои родители настаивали, чтобы я оставалась рядом с мужем, раз уж вышла за него. Через год я уже не могла все это терпеть и решила уйти, тем более, что я не забеременела от него. Он меня просто использовал как временную куклу. Он испортил мне жизнь. Говорил, что влюбился с первого взгляда, готов ради меня на все. Но кроме мучений не дождалась от него ничего. Он оказался легкомысленным человеком. Он не смог меня полюбить, поэтому искал поводы выгнать меня из своего дома. Начал упрекать, что я не так надеваю платок, не слежу за собой. Я выросла в чистоплотной семье, умею ухаживать за собой. Только ему я показалась другой. Его родители говорили, что я очень расторопная. Но муж не стал их слушать. Почему он не подумал об этом до брака?

С супругом Айкыз развелась месяц назад и уехала к родителям в Джалал-Абад:

- Дома ко мне уже не такое отношение, как раньше. Ищу работу, пока не удается найти подходящую. Сейчас вообще ничего не хочется.

"Заболела из-за мужа"

Гульдана прожила с мужем три года. Причиной развода стало то, что за это время девушка не родила ему наследников. Гульдана была в положении, но на пятом месяце потеряла ребенка. И виноват в этом, по словам девушки, ее бывший муж:

- Врачи сказали, что я потеряла ребенка из-за инфекции. Я была здоровой, ничем не страдала. После замужества появились гинекологические проблемы, кроме того, у меня диагностировали цистит, болезни почек. В результате я не могла забеременеть. Последние два года прошли в беготне по врачам и народным лекарям. Гинекологи только выпишут уколы и лекарства, говорят, особых проблем нет. Лечусь, вроде все хорошо, но через три-четыре месяца болезнь снова дает о себе знать. Как оказалось, инфекцию передал мне муж. Врач просил приехать вместе с ним, чтобы лечить нас обоих. Но муж даже не хотел об этом слышать. Говорил, что у него все в порядке, чтобы я лечилась сама. В конце концов мы развелись. Родители мужа сыграли в этом не последнюю роль. В последние дни брака свекровь все чаще спрашивала, почему я не беременею. Супруг вообще не признавал своей вины. Не знаю, что будет дальше. Он женится или я выйду замуж...

Гульдана сейчас переживает не лучшие времена, ездит на заработки в Россию. Девушка надеется, что сможет завести детей во втором браке. Этот случай только один из многих, когда в бесплодии всегда оказывается виноватой женщина. А таких сотни, рассказывает гинеколог Анара Ордокова. По ее словам, в большинстве случаев мужчины считают себя абсолютно здоровыми, из-за чего женщины испытывают психические страдания:

- Максимум 20-30% мужей сопровождают пациенток в наших поликлиниках. Поэтому по результатам анализов женщины лекарства приходится выписывать обоим супругам. Рекомендуем, чтобы мужья хотя бы принимали эти лекарства. Иначе женщину от подобных болезней не вылечить. Это большая проблема.

По мнению Ордоковой, среди мужчин необходимо проводить разъяснительные работы.

Женщина-робот

А теперь рассмотрим другие случаи сексизма и дискриминации по гендерному признаку в кыргызском обществе.

Мать троих детей Дарийка – домохозяйка. Она недовольна тем, что в обществе стало нормальным унижать женщин и считать их "роботами", обязанными решать все бытовые проблемы, работать, а еще и присматривать за детьми:

- В Кыргызстане есть неписанный закон, согласно которому женщина, работает она или нет, должна все делать по дому. Сексизм проявляется не только со стороны мужчин к женщинам, но и со стороны женщин. Например, свекрови или старшие сестры мужа считают, что невестка не должна сидеть без дела. Но в то же время они ведь для кого-то сами являются невестками. Несмотря на это, они ставят жесткие требования перед снохами. Есть среди них и хорошие, понимающие. Но у большинства есть такая проблема. Мы с мужем работаем, я тоже устаю, как и он, с работы возвращаемся вместе. Дома он смотрит кино, а мне некогда даже перевести дух. Утром я встаю раньше него. Еще хочу сказать, что недавно научилась водить машину. Около 80% курсантов в школе вождения - девушки, а мужчин только 20%. Женщины учатся, как положено, изучают тщательно ПДД. А мужчины 2-3 месяца походят на занятия, а потом покупают права. А потом еще насмехаются над женщинами за рулем.

Но не все мужчины таковы, среди них есть и такие, кто помогает женам по дому, присматривает за детьми. Один из таких супругов Бектур сетует, что в обществе распространено такое явление, как насмешки над мужчинами, помогающими женам, советующимися с ними:

- Друзья, ровесники таких мужчин "​подкалывают"​, иронизируют над ними, называя подкаблучниками. Некоторые, возможно, так себя ведут из зависти к гармоничным отношениям между супругами. Некоторые сами так себя ведут, когда никто их не видит. А на публике они становятся "гордыми", бравируют своим господствующим положением в семье.

По словам Бектура, большинство мужчин не помогают своим супругам из ложного чувства мужского достоинства.

Политика – дело мужское?

Сексизм по отношению к женщинам проявляется не только на уровне бытовых отношений, но и в культурной творческой среде. Молодой кинорежиссер, основатель Фонда творческих женщин в Азии Асель Жураева отмечает, что картины, снятые женщинами, могут быть замечательными, талантливыми, но к ним относятся с недоверием из-за того, что их авторами являются женщины:

- Бывает, что спрашивают: "Это сняла девушка или женщина?". Это очень печально. Иногда сами женщины не осознают, что наступают на горло собственной песне, противоречат сами себе, допуская подобное к себе отношение. Например, они заявляют, что сами поступают неправильно, сами порождают сексизм ,а если бы все делали правильно, мужчины их не обвиняли бы. Я не согласна с таким мнением. Мы должны доказывать, что умеем работать, можем все, что мы равноправны.

Политику тоже проблема сексизма не обошла стороной. Например, в Жогорку Кенеше из 120 депутатов только 18 - женщины. Во время выборов депутатов в местные кенеши 11 декабря тоже не везде соблюдался гендерный баланс.

Гражданский активист Перизат Суранова считает, что требование о представительстве в составе парламента и местных кенешей минимум 30% женщин остается только на бумаге:

- Мандаты за женщинами не сохраняются. В партийных списках 30% составляют женщины. Но после распределения мандатов их остается не более 20%-21%. Печально то, что от выборов к выборам этот показатель снижается. Есть угроза того, что к следующим выборам цифры могут настолько снизиться, что женщины вовсе исчезнут из кенешей разных уровней.

Гражданские активисты в целях соблюдения гендерного баланса, выступают с инициативой повысить число женщин-депутатов до 50%. Представитель фракции СДПК в парламенте Айнуру Алтыбаева заявила, что соответствующие изменения в законы уже представлены:

- Законопроект уже разработан. Мы не успели к выборам в местные кенеши 2016 года. Потому, что Жогорку Кенеш еще не принял политического решения по этому вопросу. Когда будет политическое решение, менять закон или нет, проект закона будет обязательно рассмотрен.

Пассивные женщины

В Кыргызстане женщины, в основном, занимают руководящие должности в больницах, школах, вузах и социальных учреждениях. Независимый эксперт Мелис Тологонов отмечает, что общественная активность женщин ниже, чем у мужчин, а причина этого в том, что они не получают мотивации ни со стороны семьи, ни со стороны государства:

- Участие женщин в политике, общественной жизни – это хорошо. Потому, что их взгляды отличаются от мужских. Они – матери, воспитывают детей, делают работу по дому. Если бы они были депутатами, они смогли бы распространить свои взгляды.

Эксперт по гендерным вопросам Зульфия Кочорбаева присоединяется к такому мнению. Она считает, что если женщины так же, как мужчины, участвовали бы в решении государственных вопросов, острые социальные проблемы были бы решены:

- Женщины поднимают проблемы, которые сами пережили. В большинстве случаев они говорили бы о детях, образовании, жилье, проблемах пенсионеров, о семейном насилии. Мужчины никогда не поднимут проблему семейного насилия. Поэтому, если женщин в городских и сельских кенешах, в парламенте будет мало, эти проблемы не будут замечены.

По мнению экспертов, по сравнению с другими странами региона в Кыргызстане права женщин в политике защищаются. Но несмотря на это, на высших должностях, в Жогорку Кенеше и местных советах им выделяется мало мест. Специалисты, занимающиеся вопросами гендера и семьи, считают, что в борьбе с семейным насилием и принижением их статуса женщины сами должны активнее проявлять себя в политической и общественной работе. Но со стороны государства этой проблеме пока не уделяется должного внимания.

Источник - rus.azattyk.org