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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 5 В Бишкеке будут сняты с маршрута около 1000 микроавтобусов Мэр Бишкека Албек Ибраимов заявил, что в этом году планируется запустить троллейбусы и вместительные автобусы вместо 1000 микроавтобусов. По словам мэра общественный автотранспорт будет приобретен за счет китайского кредита. Тендер на приобретение 50 троллейбусов будет объявлен во втором квартале. Ожидается, что к осени прибудут 300-500 автобусов. По словам Албека Ибраимова в течение года будет тяжело снять с маршрутов все микроавтобусы, но такой план включен в трехлетнюю стратегию. Кроме этого он добавил, что из-за кризиса на рынке "Дордой" были закрыты 6 тысяч из 18 тысяч торговых контейнеров. Можно сказать, что это последствия вступления Кыргызстана в ЕАЭС. Источник: газета "Фабула пресс" №6 от 27.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org Добавить комментарий