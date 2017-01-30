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МВД: За неделю зарегистрировано более 2000 преступлений и происшествий

Бишкек, “Саясат. kg”. нами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем  поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях.


За минувшую неделю с 23 января по 29 января по оперативным данным Центра 
оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел 
Кыргызской Республики зарегистрировано 2047 преступлений и происшествий, 
из них личностью   1734. Из зарегистрированных по линии уголовного 
розыска 604 преступлений раскрыто – 415, из них по горячим следам - 116. 
Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто - 140. Так, за 
прошедшую неделю раскрыто  2 убийства, 26 грабежей, 2 разбоя, 6 факта 
нанесения тяжких телесных повреждений, 10 изнасилований, 265 фактов 
мошенничества, 94 кражи, 4 скотокрадства, 3 угона автомашин. По линии 
незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изьято 
43кг. 944 гр.наркосредств.


Также, по оперативным данным за прошедшую неделю  сотрудниками главного 
управление патрульной милиции всего обслужено 743 вызовов и информаций 
поступающих от граждан по линии «102». Всего составлено 985 
административных протоколов по линии общественной безопасности. А также 
составлено 14570 административных протоколов за нарушение правил 
дорожного движения.  Из них наиболее основные нарушения по линии ПДД: 
управление автотранспортом в нетрезвом состоянии – составлено 205 
протоколов, управление без документов - 332, управление без 
государственных номерных знаков - 48, управление транспортных средств с 
тонировкой – 55. Кроме этого за нарушение требований дорожных знаков 
составлено 2199 протоколов,  за управление с не пристегнутыми ремнями 
безопасности - 3230, нарушение правил пользования переговорным 
устройством - 2347. Водворено на специализированную стоянку 477 
транспортных средств. Всего на территории Кыргызской Республики 
зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали 
168 человек.

 

 

Пресс-служба МВД

           

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