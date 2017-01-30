МВД: За неделю зарегистрировано более 2000 преступлений и происшествий

Бишкек, “Саясат. kg”. нами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях.



За минувшую неделю с 23 января по 29 января по оперативным данным Центра

оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел

Кыргызской Республики зарегистрировано 2047 преступлений и происшествий,

из них личностью 1734. Из зарегистрированных по линии уголовного

розыска 604 преступлений раскрыто – 415, из них по горячим следам - 116.

Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто - 140. Так, за

прошедшую неделю раскрыто 2 убийства, 26 грабежей, 2 разбоя, 6 факта

нанесения тяжких телесных повреждений, 10 изнасилований, 265 фактов

мошенничества, 94 кражи, 4 скотокрадства, 3 угона автомашин. По линии

незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изьято

43кг. 944 гр.наркосредств.



Также, по оперативным данным за прошедшую неделю сотрудниками главного

управление патрульной милиции всего обслужено 743 вызовов и информаций

поступающих от граждан по линии «102». Всего составлено 985

административных протоколов по линии общественной безопасности. А также

составлено 14570 административных протоколов за нарушение правил

дорожного движения. Из них наиболее основные нарушения по линии ПДД:

управление автотранспортом в нетрезвом состоянии – составлено 205

протоколов, управление без документов - 332, управление без

государственных номерных знаков - 48, управление транспортных средств с

тонировкой – 55. Кроме этого за нарушение требований дорожных знаков

составлено 2199 протоколов, за управление с не пристегнутыми ремнями

безопасности - 3230, нарушение правил пользования переговорным

устройством - 2347. Водворено на специализированную стоянку 477

транспортных средств. Всего на территории Кыргызской Республики

зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали

168 человек.

Пресс-служба МВД