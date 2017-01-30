МВД: За неделю зарегистрировано более 2000 преступлений и происшествий

Бишкек, “Саясат. kg”. нами внутренних дел обеспечивалось оперативное реагирование по всем поступившим сообщениям и сигналам о преступлениях и происшествиях.
За минувшую неделю с 23 января по 29 января по оперативным данным Центра
оперативного реагирования МВД по республике органами внутренних дел
Кыргызской Республики зарегистрировано 2047 преступлений и происшествий,
из них личностью 1734. Из зарегистрированных по линии уголовного
розыска 604 преступлений раскрыто – 415, из них по горячим следам - 116.
Кроме этого из ранее совершенных преступлений раскрыто - 140. Так, за
прошедшую неделю раскрыто 2 убийства, 26 грабежей, 2 разбоя, 6 факта
нанесения тяжких телесных повреждений, 10 изнасилований, 265 фактов
мошенничества, 94 кражи, 4 скотокрадства, 3 угона автомашин. По линии
незаконного оборота наркотических средств сотрудниками милиции изьято
43кг. 944 гр.наркосредств.
Также, по оперативным данным за прошедшую неделю сотрудниками главного
управление патрульной милиции всего обслужено 743 вызовов и информаций
поступающих от граждан по линии «102». Всего составлено 985
административных протоколов по линии общественной безопасности. А также
составлено 14570 административных протоколов за нарушение правил
дорожного движения. Из них наиболее основные нарушения по линии ПДД:
управление автотранспортом в нетрезвом состоянии – составлено 205
протоколов, управление без документов - 332, управление без
государственных номерных знаков - 48, управление транспортных средств с
тонировкой – 55. Кроме этого за нарушение требований дорожных знаков
составлено 2199 протоколов, за управление с не пристегнутыми ремнями
безопасности - 3230, нарушение правил пользования переговорным
устройством - 2347. Водворено на специализированную стоянку 477
транспортных средств. Всего на территории Кыргызской Республики
зарегистрировано 102 дорожно-транспортных происшествий, где пострадали
168 человек.
Пресс-служба МВД
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