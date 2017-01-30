В случае отсутствия ученика на уроке классный руководитель обязан в течение дня выяснить причину

Бишкек, “Саясат. kg”. Об этом говорится в инструктивно-методическом письме, которое Министерство образования и науки разработало и направило в общеобразовательные учреждения страны для усиления воспитательной работы с учениками и родителями.

Отсутствие ученика на уроке должно быть отмечено в классном журнале. Классный руководитель обязан в течение дня выяснить причину отсутствия учащегося. Пропуск занятий без уважительных причин является основанием для своевременного информирования родителей (законных представителей). Уважительная причина при пропуске уроков более 3-х дней должна быть подтверждена письменным заявлением родителя на имя директора общеобразовательной организации, либо соответствующей медицинской справкой.

В целях быстрого реагирования и информирования классный руководитель должен обладать полной и достоверной информацией об ученике: домашний адрес и контактные телефоны родителей (законных представителей). Данная информация также должна быть у дежурного администратора. Учителя должны быть на постоянной связи с родителями учеников и родительскими комитетами. На родительских собраниях должна постоянно подниматься тема ответственности родителей, в том числе перед законом, если ребенок находится на улице после 22.00 без сопровождения взрослых.

Кроме того, вход на территорию школы посторонних лиц должен быть запрещен, говорится в документе. Для этого общеобразовательные организации вправе ввести пропускную систему. В случае отсутствия материальной и финансовой возможности содержать службу безопасности директору необходимо организовать дежурство по школе и охрану входа в школу техническим персоналом, дежурным учителем и/или дежурным администратором.