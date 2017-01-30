Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева

Бишкек, “Саясат. kg”. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 30 января, принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева.

В ходе встречи Глава государства был проинформирован о работе энергетической системы страны и прохождении отопительного сезона.

Айбек Калиев также доложил Президенту о проводимой работе по модернизации ТЭЦ города Бишкек и остановился на ходе работ по подготовке к началу реконструкции Токтогульской ГЭС.

Кроме того, глава Национальной энергетической холдинговой компании рассказал о принимаемых мерах по привлечению инвестиций для строительства гидроэлектростанций в стране и ввода новых генерирующих мощностей.

Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения дальнейшей стабильной работы энергетической системы для бесперебойного обеспечения населения теплом и электроэнергией. Глава государства дал ряд поручений, касающихся реализации крупных проектов в сфере энергетики и активизации работы по привлечению инвестиций в энергосектор.

Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики