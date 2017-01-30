Президент Алмазбек Атамбаев принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева

Бишкек, “Саясат. kg”. Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 30 января, принял председателя Национальной энергетической холдинговой компании Айбека Калиева.
В ходе встречи Глава государства был проинформирован о работе энергетической системы страны и прохождении отопительного сезона.
Айбек Калиев также доложил Президенту о проводимой работе по модернизации ТЭЦ города Бишкек и остановился на ходе работ по подготовке к началу реконструкции Токтогульской ГЭС.
Кроме того, глава Национальной энергетической холдинговой компании рассказал о принимаемых мерах по привлечению инвестиций для строительства гидроэлектростанций в стране и ввода новых генерирующих мощностей.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул необходимость обеспечения дальнейшей стабильной работы энергетической системы для бесперебойного обеспечения населения теплом и электроэнергией. Глава государства дал ряд поручений, касающихся реализации крупных проектов в сфере энергетики и активизации работы по привлечению инвестиций в энергосектор.
Отдел информационной политики Аппарата Президента Кыргызской Республики
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!