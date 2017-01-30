Центру «Сейтек» от имени Президента вручили 1 млн. сомов в честь 80-летия

Бишкек, “Саясат. kg”. На праздничном концерте сотрудников наградили грамотами, благодарственными письмами и сертификатами.

Поздравить бывший дом пионеров, созданный в 1936 году, пришли представители аппаратов президента и правительства, депутаты ЖК Жанар Акаев, Ирина Карамушкина и Наталья Никитенко, сотрудники Министерства образования и науки.

Мира Карыбаева от имени президента КР поздравила центр с праздником и вручила им сертификат на 1миллион сомов.

Концерт открыла народная артистка КР Саламат Садыкова, перед зрителями выступили ансамбли «Ак ниет», «Байчечекей», «Дилгир», детский хор «Ак шоола», и многие другие.

По словам директора НЦДЮ Сабийры Челпаковой, они сумели не только сохранить то, что осталось от Дворца пионеров и школьников имени Кычана Джакыпова, но и приумножить.

«В центре занимаются более 3-х тысяч детей по 18-ти направлениям. В 2007 году указом президента «Сейтек» был признан и удостоен статуса «Национальный». В 2011 году центр наградили медалью «Данк», - рассказала она.

Справочно: Первый Дом пионеров в г.Фрунзе был открыт в 1936 г. По решению обкома комсомола особняк Тереньтева Ивана Федоровича был передан детям. В 1952 г. в честь 25-летия Киргизской ССР и Компартии Киргизии состоялось открытие первого и единственного в республике Дворца пионеров. В 1991 году детям подарили дом политпросвещения, где ныне занимается центр «Сейтек».