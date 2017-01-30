Аппендикс из Соцфонда

Есть такой председатель Соцфонда, зовут Тенизбек Абжапаров, чувствует себя ханом. Иногда смотришь на него и хочется смеяться.

Простой пример. Как-то, принес в Жогорку Кенеш один законопроект. Кажется, все пошло как по маслу, депутаты поддержали законопроект, в общем, настроение у него было на "пять". Министры начали выходить из зала заседаний, словно муравьи. В одно время вышел и Абжапаров, бросил портфель в сторону своего носильщика портфеля, стоявшего в 2-3 метрах от него. Нам это показалось странным, а не признак ли это зазнайства, Тенизбек мырза? Ведь другие министры сами носят свои портфели? Наверное этот человек у нас особенный... Сидя в Жогорку Кенеше он сделал вид, будто избавляет Соцфонд от аппендикса, сообщив, как уволил 12 сотрудников Первомайского районного отделения Соцфонда, присвоивших 10 млн сомов. Ранее мы писали, что Абжапаров является кадром Абулгазиева, что он подчищает за ним. Это оказалось правдой. Упомянутые сотрудники Первомайского районного отделения Соцфонда положили в левые карманы деньги, поступившие от предпринимательского страхового полиса в 2014-2015 гг. В 2014-2015 гг. председателем Соцфонда был Мухамметкалый Абулгазиев. Вряд ли сотрудники районного отделения Соцфонда осмелились бы присвоить 10 млн сомов, наглости бы им не хватило. Но если у тебя есть покровитель, если у тебя есть "крыша", то ты становишься "крысой". Очевидно, что это дурное дело может привести к первому вице-премьеру. Но Абжапаров подчищает за Абулгазиевым, чтобы эти обстоятельства не были раскрыты...

Источник: газета "Фабула пресс" №6 от 27.01.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org