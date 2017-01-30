Арбитраж Канады поддержал иск Stans Energy против Кыргызстана на сумму в $210 млн

Stans Еnergy одержала победу на этапе определения юрисдикции Арбитражного суда по регламенту ЮНСИТРАЛ в деле против Кыргызской Республики, говорится на сайте law 360.

Накануне канадская компания заявила своим акционерам о том, что Арбитражный трибунал, рассмотрев иск в размере $210 млн против КР в связи с аннулированием лицензии компании на право добычи редкоземельных элементов, отклонил возражения кыргызской стороны относительно права суда рассматривать дело.



По заявлению Stans Energy Corp., данное решение означает, что претензии перейдут в стадию рассмотрения существа дела.



«Данный спор возник после того, как суды Канады дважды отказали компании во взыскании ущерба на сумму $118 млн, присужденного ей в отдельном арбитражном разбирательстве, что не позволило Stans наложить арест на активы кыргызской госкомпании. По второму арбитражному разбирательству имеются некоторые подробности. Процесс начался в мае 2015 года в Международном арбитражном суде в Гааге по арбитражному регламенту Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли, данный порядок урегулирования спора предусмотрен законом КР об инвестициях. На разрешение спора по юрисдикции понадобилось девять месяцев, и по данным Stans график рассмотрения обстоятельств спор будет определен в следующем месяце», – говорится в сообщении.



Главный исполнительный директор и президент компании Родни Ирвин сказал в своем заявлении: «Мы рады, что трибунал подтвердил свою юрисдикцию в нашем споре с Республикой. Stans по-прежнему стремится получить компенсацию в размере более $210 млн с учетом процентов, и сосредоточена на следующем этапе арбитражного разбирательства». Связаться с представителями посольства Кыргызстана для получения комментариев не удалось, так же как и не удалось связаться с адвокатами Кыргызской стороны вне обычного рабочего времени в Лондоне.



Данная новость появилась через три недели после того, как апелляционный суд провинции Онтарио постановил, что акции в компании «Centerra Gold Inc.», принадлежащие государственному ОАО «Кыргызалтын», не подлежат аресту для выплаты компенсации, присужденной арбитражными судами по искам против Кыргызстана. Stans пыталась взыскать возмещение ущерба на сумму $118 млн, присужденное Арбитражем при Московской торгово-промышленной палаты, однако данное решение аннулировано в 2015 году решением российских судов, и по данным официального сайта компании, все инстанции обжалования в России исчерпаны.



На волне опубликованной во вторник новости, акции компании Stans, которые свободно обращаются на открытом рынке ценных бумаг и стоимость которых рухнула с момента начала спора с Кыргызстаном в 2013 году, поднялись с CA$0,05 до CA$0,06.



Арбитрами в данном деле являются Карл-Хайнс Бекстайгель, Колин Л.Кэмпбелл и Стивен Ягуш. Компанию Stans и ее дочернее предприятие ОсОО «Кутисай Майнинг» представляют Найджел Блэкэби, Ноа Рубинс, Александр Дж. Уилбрахам, Саймон Конседин, Дэниел Мюллер и Максим Осадчий от компании Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Кыргызскую сторону представляют Андрей Яковлев, Уилсон Энтун, Стюарт Брюс и Алексис Намдар от компании King & Wood Mallesons LLP, Анвар Аскаров и Улан Сатаров от компании «Сатаров, Аскаров и Партнеры», а также Тимур Шамбетов, Мирлан Дордоев и Атай Жорибеков от Центра судебного представительства правительства Кыргызской Республики. Данное дело Stans Energy Corp. ОсОО «Кутисай Майнинг» против Кыргызской Республики проходит в Международном арбитражном суде в Гааге.

Источник: knews.kg