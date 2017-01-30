В Душанбе прошли переговоры по вопросам кыргызско-таджикской границы 

В Душанбе с 22 по 27 января прошли переговоры рабочих групп по делимитации и демаркации кыргызско-таджкиской государственной границы.
Делегацию Кыргызстана, в которую вошли юристы, эксперты по международным вопросам и картографы, возглавил спецпредставитель правительства по вопросам границ Курбанбай Искандаров.
Общая протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 971 км, из которых 471 км остается неописанным.
Азаттык
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