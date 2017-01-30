В школах КР запретили удалять учеников с уроков или снимать для дежурства

Директорам школ запретили несанкционированный роспуск учащихся с уроков, а учителям - оставлять учеников без присмотра во время занятий. Об этом говорится в инструктивно-методическом письме, которое Министерство образования и науки направило в общеобразовательные учреждения страны для усиления воспитательной работы с учениками и родителями.

Директорам школ поручено провести родительские собрания на тему ответственности родителей за позднее нахождение детей вне дома, а также усилить внеклассную работу с учениками с привлечением родительских комитетов.

В школах запретили снимать учеников с уроков для дежурства по школе или в столовой, уборки территории школы, участия на внеклассных мероприятиях, не включенных в учебный план общеобразовательной организации.

Также учителям запретили оставлять учащихся без присмотра во время занятий и воспитательных мероприятий.

В случае острой необходимости (болезнь ученика, плохое самочувствие, наличие признаков насилия и т. п.), требующей оказания медицинской помощи или совершения иных действий, класс может быть оставлен под присмотром дежурного администратора в случае, если участие учителя не является необходимым, ученик (потерпевший, заболевший) передается дежурному администратору для принятия соответствующих мер.

Опоздание на урок или отсутствие школьной формы не должно являться основанием для недопуска учащегося к уроку. Удаление с уроков учащихся категорически запрещается.

Как указывается в письме, «учебно-воспитательный процесс должен быть построен на принципах законности, демократичности, обеспечения наилучших интересов ребенка, включающих недопустимость дискриминации по любым признакам, уважение и обеспечение прав и свобод ребенка как равноправного члена общества».

Азаттык