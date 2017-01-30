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7 Бишкекским террористам за перестрелку на Горького - Панфилова дали от 10 до 28 лет

Судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев сегодня, 27 января, вынес приговор в отношении бывшего депутата ЖК Максата Кунакунова и боевиков, устроивших перестрелку на ул. Панфилова - Горького.

 

Судья Первомайского райсуда Абдуразак Боромбаев сегодня, 27 января, вынес приговор в отношении бывшего депутата ЖК Максата Кунакунова и боевиков, устроивших перестрелку на ул. Панфилова - Горького.

 

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

 

•Абдиманаса Курбанбаева приговорили к 28 годам лишения свободы;


•Алтынбека Жумагазиева - к 27 годам;


•Эркинбека Кадырова - к 27 годам лишения свободы;


•Бакытбека Батырканова - к 20 годам и одному месяцу;


•Советбека Ибраева - к 25 годам;


•Бактыбека Жуматаева - к 18 годам;


•Эркин уулу Санжара - к 17 годам.

 

Улана Ниязбекова освободили от уголовной ответственности, в отношении него применена амнистия. Он был под подпиской о невыезде.

Адвокаты намерены обжаловать приговор суда.

 

 

Источник - zanoza.kg

           

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