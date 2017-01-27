54-летняя кызылординка ходит беременной 7 лет и лечит людей

Кызылординка уверяет, что ходит беременной уже 7 лет и 9 месяцев. Калжан Аймуханова заявила, что скоро уже родит тройню, сообщает КТК.



54-летняя Калжан Аймуханова уверяет, что во сне она увидела, что родит уже скоро. Об этом она рассказала в эфире программы КТК "Наша правда".

О том, что она беременна, она узнала во сне. А после стала чувствовать шевеление в животе и токсикоз. Так же во сне она увидела, что может лечить.

"У меня биотоки", - уверяет Калжан.

Кроме того, что она утверждает, что является потомком Ходжи Ахмета Яссауи, который по ночам во сне и наставляет ее.



Не смотря на уверенность женщины в своем интересном положении, врачи в этом сильно сомневаются. Калжан и сама признает, что делала обследование на аппарате УЗИ, но беременность он не показал.

"Женщина придумала, что она беременна. Это может длиться годами. У нее, скорее всего, увеличена подкожно-жировая клетчатка", - говорит врач-репродуктолог Шолпан Карибаева.

Мать четверых детей уверяет, что никогда не спутает симптомы беременности ни с какой болезнью. И совсем скоро она разродится тройней. Правда, даже примерную дату родов 54-летняя женщина назвать не смогла.

nur.kz