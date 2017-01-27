Тынчтык Шайназаров, депутат Жогорку Кенеша: "Прошло 7 лет с ухода Бакиевых, пора перестать винить во всем их..."

Государство берет под защиту пострадавших, решит их проблемы. Можно восхищаться народом.

- Тынчтык мырза, озвучиваются различные претензии в сторону президента из-за авиакатастрофы в Кыргызстане. Одни говорят, что он поздно выразил соболезнования, другие опечалены тем, что он не побывал на месте происшествия, третьи вовсе считают, что он причастен к грузу на самолете. Что вы думаете по этому поводу?

- Во-первых, хоть и с некоторой задержкой, но он выразил соболезнования. Семьи пострадавших не остались без внимания. Оказывается помощь как со стороны государства, так и со стороны народа. Я не придаю значения разговорам о посещении президента места происшествия. Так как должны быть причины, по которым он не смог поехать... Хочу сказать, что и президент тяжело перенес трагедию. Глава государства горевал. Поэтому будет неправильно политизировать вопрос, озвучивать различные мнения, критиковать президента.

- Будет ли государство оказывать помощь пострадавшим или все ограничится собранными народом 19 млн сомов? Остальное компенсирует Турция?

- Не перестанут оказывать помощь нашим соотечественникам, которые пострадали от авиакатастрофы, потеряли жилье, лишились родственников.

Государство берет под защиту пострадавших, решит их проблемы. Можно восхищаться народом. Люди протянули руку помощи пострадавшим. Депутаты перечислили трехдневную зарплату. Подобное на этом не прекратится. Думаю, нашему примеру последуют другие государственные органы.

- Тынчтык мырза, законно ли Аида Салянова продлила адвокатскую лицензию Елисеева?

- По-моему личному убеждению, только суд может определить - виновен человек или нет. Но я думаю, что лицензия продлевалась в рамках закона. Это я к тому, что Салянова не делала что-то противозаконное. Тем не менее сейчас идет следствие по делу Саляновой. Я надеюсь, что в результате они признают, что адвокатская лицензия Елисеева была продлена в рамках закона. Те, кто обвиняют Аиду Женишбековну в незаконном продлении адвокатской лицензии Елисеева, должны не забывать о том, что адвокат Елисеева засветился на выборах в городской кенеш от СДПК.

- Почему партия Текебаева, да и все критикующие власть люди подвергаются тайным гонениям?

- Оппозиционеры как минимум формально пытаются приструнить представителей власти, оказать на них давление. Поэтому власть в ответ хочет ослабить оппозиционеров, озвучивая различные претензии. Соответственно, открыто выступающие оппозиционеры сталкиваются с трудностями.

- Представители власти пытаются очернить своих врагов со словами: "Они связаны с Бакиевыми". До каких пор оппозиционеры у нас будут считаться врагами народа?

- Представители власти неправы в том, что обвиняют своих оппонентов в связях с Бакиевыми, пытаются очернить на основании этого. Потому что прошло 7 лет с тех пор, как ушли Бакиевы. Пора научиться решать проблемы, а не сваливать ответственность на других. Если мы будем отчуждать и называть представителей старой власти "акаевцами" и "бакиевцами", воспринимая их как врагов народа, то такая же участь будет ждать "атамбаевцев". Поэтому пора избавляться от такой привычки.

Источник: газета "Майдан.kg" №2 от 25.01.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org