Улукбек Маматаев, член Национального оппозиционного движения: "Власть не должна терроризировать народ!"

Улукбек Маматаев, член Национального оппозиционного движения: "Власть не должна терроризировать народ!"



- Улукбек мырза, слышали, что комитет по защите свободы слова и комитет по защите подвергнувшихся гонениям политиков провели совместное заседание. Какие вопросы были затронуты в ходе этого собрания?

- На совместном заседании комитета по защите свободы слова и комитета по защите подвергнувшихся гонениям политиков мы говорили о том, что усилилось всестороннее давление со стороны власти. Сказали следующее: "Нельзя ограничивать свободу слова. Как минимум ГКНБ не должно приглашать для дачи показаний тех, кто пишет критику в социальных сетях или нажимает "лайк". В отношении критиков власти не должны

применяться дежурные статьи, вроде насильственного захвата власти или переворота, их нельзя называть провокаторами. К тем же задержанным нужно относиться справедливо, судебные разбирательства в отношении оппозиционеров, содержащихся в СИЗО ГКНБ, должны проходить открыто, а не за закрытыми дверями".

Честно говоря, Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнест Карыбеков подверглись клевете, на протяжении 10 месяцев находятся за решеткой без причины. Потому что они сказали правду. Обвинение не может доказать их вину, но и отпускать на волю не хочет. Наверное они полагаются на судей, которые привыкли исполнять заказы. Но и судьи боятся, что об их незаконных делах узнают, поэтому проводят заседания за закрытыми дверями. Честно говоря, закрытые процессы могут проходить только в отношении экстремистов и террористов.

Кадыров, Асанов, Карыбеков не являются экстремистами, таящими в себе угрозу для общества, наоборот, это патриоты, которым небезразличен завтрашний день. Эти молодцы способствовали приходу действующей власти. Поэтому пора принять объективное решение, стремиться к справедливости, иначе придет время, когда представители власти пожалеют о том, что исполняли заказ. Я верю в то, что рано или поздно задержанные будут оправданы, а их места займут те, кто занимался дурными делами, очернял людей на ровном месте.

- Если их вина не доказана, почему их держат за решеткой?

- По-моему, Кадырова, Асанова, Карыбекова держат без причины для того, чтобы это послужило уроком для других политиков. Они намекают другим политикам, мол, если не будешь вести себя тихо, то тебя ждет такая же участь. Если власть на этом не ограничится, начнет привыкать к чрезмерным запретам, ограничивать свободу людей, то она поставит себя под удар. Потому что кыргызский народ издавна был воинственным народом, который не любил подчиняться другим и был готов до последнего вздоха бороться с несправедливостью. Верхушка власти называет нас демократическим государством, а на деле занимается репрессиями 37-х годов. Если это продолжится, то возникнут неожиданные для власти обстоятельства. Поэтому власть не должна ограничивать свободу народа, терроризировать людей.

Источник: газета "Азия news" №4 от 26.01.2017 / стр. 6, перевод: gezitter.org