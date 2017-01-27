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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 6 Текебаев «взорвется» в марте Омурбек Текебаев получил сильный удар от власти, стремится сохранить свою репутацию. Ожидается, что в марте он нанесет мощный удар, которым отправит власть в нокаут. Говорится, именно тогда он раскроет «Белизгейт» и кто является настоящим владельцем таинственного груза в рухнувшем самолете. «Если они публично высмеивают меня и вредят репутации, то я разве буду мириться с ними! Я постою до конца и сохраню свою репутацию», - говорит Омуке. Он не скрыл, что перешел к позиции дальнейшей невозможности дружбы с властью. Обычно, когда Текебаев вдевал ногу в стремя, обязательно бодался и опрокидывал. Раз этот человек говорит уверенно, видимо, в его руках собрано много документов. Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 27.01.2017/стр.3, перевод: gezitter.org Добавить комментарий