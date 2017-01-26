МЧС: Предварительный ущерб от крушения «Боинга» составляет 186 млн сомов

Предварительная сумма ущерба от крушения самолета «Боинг-747» в селе Дачи-СУ составляет более 186 миллионов сомов, подсчет продолжается.
26 домов являются непригодными для проживания. Об этом глава МЧС Кубатбек Боронов сообщил на рабочем совещании с участием премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, сообщили в пресс-службе правительства.
По словам министра ЧС, на месте происшествия спасатели и представители Государственной экологической и технической инспекции проводят очистку почвы от остатков авиакеросина. Убран верхний слой грунта, произведена обработка специальными реагентами и засыпка песком и щебнем.
Как сообщил директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов, отобранные на месте авиапроисшествия пробы атмосферного воздуха показали, что воздух чистый.
По данным министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, в больницах находятся 27 человек, пострадавших в результате авиакатастрофы, состояние их здоровья удовлетворительное. По его словам, у лиц, обратившихся в медучреждения с подозрением на отравление парами авиакеросина, данный диагноз не выявлен. Все они выписаны после тщательной проверки.
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