В правительстве обсудили судьбу осиротевших в результате авиакатастрофы детей

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков провел рабочее заседание по вопросам устранения последствий катастрофы в селе Дачи-СУ, на котором обсужден вопрос дальнейшей судьбы детей, оставшихся без родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Министр труда и социального развития Таалайкул Исакунова сообщила, что двое детей (Шералиев Жакшылык, 2010 г. р., Абакиров Султан, 2009 г. р.) остались без родителей и сейчас находятся на попечении у дедушки и бабушки по отцовской линии. Еще трое детей (Раимкулова Элайым, 2011 г. р., Нурлан уулу Мирлан, 2003 г. р., Нурлан уулу Эрлан, 2000 г. р.) потеряли матерей. На сегодняшний день они проживают с отцами.

Управлениями социального развития разрабатываются планы защиты детей с целью установления опеки и попечительства над ними.

Грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи-СУ близ аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Гонконг – Бишкек – Стамбул». В результате авиакатастрофы 39 человек погибли.

Азаттык