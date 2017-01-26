СМИ: Кадыров разрешил полиции стрелять без предупреждения

Глава Чечни Рамзан Кадыров разрешил полицейским и военным во избежание потерь открывать огонь без предупреждения по подозреваемым в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Об этом сообщает сайт «Кавказский узел».

Кадыров заявил об этом 24 января на заседании коллегии МВД Чечни. «Если есть подозрение, стреляем без предупреждения! Зачем рисковать?» — сказал он.

В своем сообщении «Кавказский узел» отмечает, что статья 19 закона «О полиции» обязывает сотрудника полиции перед применением огнестрельного оружия предупредить о своем намерении.

Полицейский может применить огнестрельное оружие без предупреждения, если «промедление в его применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью гражданина или сотрудника полиции либо может повлечь иные тяжкие последствия».

По данным «Кавказского узла», в 2016 году жертвами вооруженного конфликта в Чечне стали 27 человек, шесть из них — сотрудники силовых органов.

Азаттык