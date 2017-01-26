Пятерка: К. Анапияев

Именно когда люди попадают в беду, выясняется степень человечности тех, кто любит хвастаться.

16 января в селе Дача СУ произошла авиакатастрофа, которая показала личностные качества, как простых граждан, так и главы государства. Были люди вроде Т. Дооталиевой, чьи глаза заплыли жиром. Они размышляли на уровне трайбализма, пытались разделить народ на две части. Но были и добродушные кыргызы, оказывавшие посильную помощь. Один из них, родной брат небезызвестного Алмамбета Анапияева - Калмамат подарил дом 7-летнему Жакшылыку, лишившемуся родителей и двух сестер. Пока другие вонючие богачи пребывали в позе страуса, спрятав голову в песок, подобный жест Калмамата поднял многим настроение. Конечно, деньги, дом не избавят Жакшылыка от горя. Тем не менее мы должны отметить, что среди нас есть добрые джигиты. Желаем, чтобы Бог вас поддерживал, чтобы нашлись находящиеся среди нас кровопийцы, зверски убившие вашего брата Алмамбета...

Источник: газета "Майдан.kg" №2 от 25.01.2017 / стр. 2