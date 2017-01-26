На Камчикском перевале Узбекистана оползень накрыл грузовой поезд

В результате схода оползня на Камчикском перевале, который повлек за собой повреждение железнодорожной инфраструктуры, приостановлено движение поездов по направлению "Андижан-Ташкент".
В социальных сетях уже появились фотоснимки, на которых запечатлен опрокинувшийся грузовой поезд на железной дороге "Ангрен-Пап". На фоне произошедшего 23 января землетрясения сошел снежный оползень недалеко от территории недавно открытой станции "Куль" по электрифицированному железнодорожному направлению "Ангрен-Пап".
В результате снежный оползень накрыл грузовой поезд, состоящий из 41 вагона, который ехал именно по той части железной дороги. Несколько вагонов грузового поезда опрокинулись. В результате снежного оползня также пострадала электрифицированная железная дорога.
По словам источника в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, на железнодорожные пути сошел снежный оползень объемом более 150 тысяч кубометров. К настоящему времени очищено 10 тысяч кубометров снежного оползня, 7 вагонов состава отцеплены и привезены к станции "Ангрен".
Железнодорожная компания "Узбекистон темир йуллари" сообщила о временном приостановлении курсирования пассажирских поездов сообщением: "Ташкент-Андижан-Ташкент" в связи с проведением профилактико-технических работ.
Источник - CENTRAL ASIAN
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