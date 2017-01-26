Глава МВД Таджикистана приказал похудеть милиционерам страны

Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода приказал сотрудникам милиции срочно похудеть.

Контроль над выполнением поручения он возложил на специальную комиссию.

"Когда милиционер начинает толстеть, его работоспособность уменьшается. Вес наших сотрудников должен соответствовать международной таблице соотношения возраста и роста, - заявил министр. - Пока у некоторых наблюдаются отклонения от нормы, и нам с этим нужно бороться".

В декабре 2016-го года сотрудники МВД Таджикистана получили инструкцию с нормативами соотношения роста и веса, в которой было сказано: "При росте 168-170 сантиметров вес сотрудника милиции не должен превышать 75 килограммов". Тогда же милиционеров предупредили, что сотрудников с лишним весом ждет увольнение.

"Пока никто не давал нам точных параметров, которым мы должны соответствовать, но более 50% сотрудников уже похудели на пять-десять килограммов", - рассказал источник в таджикских силовых структурах.

Сам Рамазон Рахимзода активно занимается спортом, и того же требует от подчиненных. По словам сотрудника МВД, попросившего не называть его имя, многие сотрудники аппарата и управлений два месяца раз в неделю бегают кросс в три километра и плавают в ведомственном бассейне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, несмотря на общую бедность жителей Таджикистана, 31,2% таджикских мужчин и 30,5% женщин старше 20 лет имеют лишний вес. Эксперты связывают это с особенностями местной кухни, где используется много муки и сахара, а также животных жиров.

24 января 2017

Источник - Настоящее Время