МАК: качество записи разговоров экипажа Boeing отличное. Расшифровка начата

МАК будет предоставлять промежуточную информацию об итогах их расследования.

Межгосударственный авиационный комитет продолжает свою работу по расследованию крушения Boeing-747-400F, специалисты лаборатории МАК завершили работы по копированию информации бортового речевого самописца (CVR). Об этом рассказали в комитете.

Так, уже скопирована вся зарегистрированная информация вплоть до столкновения самолета с землей. Качество записи хорошее. Специалисты приступили к анализу данных параметрического самописца и транскрипции – "выписке" внутрикабинных переговоров экипажа.

Также члены комиссии по расследованию авиационного происшествия продолжают работу на месте катастрофы. К настоящему моменту проведено обследование места столкновения воздушного судна с землей, составлена схема авиационного происшествия (кроки), заканчивается сбор фрагментов воздушного судна.

Кроме того, анализируются данные радиолокационного обзора, переговоры по линии экипаж-диспетчер, метеорологическая информация.

Ранее в правительстве КР сообщали, что комиссия МАК будет предоставлять промежуточную информацию об итогах их расследования.

Напомним, 16 января в 7.17 в Кыргызстане произошла авиакатастрофа. Грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Лайнер должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека в 7.20, однако при заходе на посадку в 7.17 по местному времени потерпел крушение.

Самолет упал в районе дачного поселка Дача-СУ. В результате авиатрагедии 26 домов разрушено (из них 19 полностью разрушены и 7 разрушены частично), 39 человек погибло, включая четырех членов экипажа. Найдены оба черных ящика, их отправили в Москву для расшифровки. По информации главы аэропорта "Манас" Эмира Чукуева, у борта не было прав на выгрузку груза. Правительство пока не рассматривает вопрос о сносе поселка Дача-СУ после трагедии. Межгосударственный авиационный комитет уже расшифровывает информацию о крушении с самописцев Boeing-747.

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