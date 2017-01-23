Кыргызстанец умер в московском отделении полиции

37-летний гражданин Кыргызстана Эдил Касымов 4 января 2017 года скончался в отделении полиции подмосковного города Одинцово.

Перед отправкой тела на родину родственники просят выяснить причину его смерти.



Эдил Касымов вместе женой и двумя детьми приехали в Москву год назад. Он работал в одном городе, она - в другом. Зульфия о смерти мужа узнала от своих родственников, которые находятся в Кыргызстане.

– Поженились 10 лет назад. У нас сын и дочка. Я работаю в Москве поваром. Муж работал на стройке в Подмосковье. Потеряла телефон и в последнее время никак не могла с ним связаться. С момента смерти оказывается прошло много времени, о том, что его жизнь оборвалась узнала всего два дня назад. Он не оставался на улице. Он умер из-за того, что его избили. Эдил не употреблял алкогольные напитки, совершал намаз, - говорит Зульфия.

Абай Акимбаев, работавший вместе с Эдилем Касымовым говорит, что перед Новым годом строительные работы были приостановлены и они без работы остались на улице.

По его словам, им приходилось ночевать в подъездах многоэтажных домов. Их несколько раз задерживали сотрудники полиции. В четвертый раз Касымова отвезли в Успенское отделение полиции города Одинцово, где он и скончался. По данным Абая Акимбаева, сотрудники полиции избивали их в отделении.



– 28-29 декабря строительные работы были остановлены, и мы поехали на другой объект. Там тоже не было работы, четыре дня ночевали в вагоне, после чего нас выгнали, сказав, чтобы приходили 15 января. Город не знаем. Так мы остались на улице. Приходилось ночевать в подъездах. Было очень холодно, поэтому выпивали немного. Нас задерживала полиция. Я не видел, как его избивали. Однако в последние дни Эдил жаловался на боли в спине, говорил «наверное, сильно ударили». У меня вот синяки на лице, грудная клетка болит, немного хромаю. Когда нас отпускали, мы шли в другой подъезд, где и ночевали. В последний раз полиция задержала его первым. Он спал, когда и меня привезли в отделение. Ночью хрипел. Приезжали врачи скорой помощи, но они не смогли привести его в чувство нашатырным спиртом и уехали. Утром он уже не проснулся.

Сотрудник представительства Государственной службы миграции КР в Москве Марлес Шаршеев сообщил, что в прокуратуру города Одинцово направлено заявление для разбирательств по факту смерти гражданина Кыргызстана. Он указал, что после проведения соответствующих экспертиз тело погибшего будет отправлено на родину:



– Заявление в прокуратуру подано от имени Абая Акимбаева. Сказали, что рассмотрят в рамках законодательства. Ответ направят в Посольство КР в РФ. С просьбой разобраться к нам обратились родственники, указав, что он скончался в отделении полиции. Прокуратура рассматривает это дело согласно своим процедурным нормам. Мы сейчас не можем сказать, когда будут известны результаты проверки.

Ежегодно из России в Кыргызстан доставляют более трехсот грузов 200, половина из которых - из Москвы и Московской области.

Азаттык