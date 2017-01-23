Калилов: Отдельные части разбившегося под Бишкеком «Боинга» отправят в США на экспертизу

Отдельные части разбившегося 16 января утром близ аэропорта «Манас» грузового самолета «Боинг-747» отправят в США для проведения экспертизы.

Об этом «Азаттыку» сообщил министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов.

По его словам, как государство - разработчик и изготовитель воздушного судна и его двигателей США проведут у себя необходимые экспертизы.

Калилов добавил, что информация с «черных ящиков» самолета была считана. Однако до завершения итогов расследованияона не будет разглашена.

Как ранее сообщалось, комиссия МАК продолжает работу по изучению причин авиакатастрофы. В ее работе принимают участие представители США и Турции.

МАК сообщал, что специалистам удалось считать информацию с «черных ящиков». Предварительный анализ показал, что информация об авиапроисшествии имеется.

Напомним, грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дачи-СУ близ аэропорта «Манас». Десятки домов были разрушены. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту «Гонконг – Бишкек – Стамбул». В результате авиакатастрофы 39 человек погибли.

Азаттык