15 мая отключат аналоговое эфирное вещание

При выборе этой даты учитывалось мнение участников телевизионного рынка...

Бишкек, “Саясат.kg”. 20 января в конференц-зале Министерства культуры, информации и туризма состоялось совещание по вопросам перехода на цифровое телерадиовещание. Руководителям телерадиокомпаний и операторам вещания напомнили о том, что 17 октября 2016 года Государственной комиссией по переходу на цифровое телерадиовещание в КР была утверждена дата отключения аналогового вещания, а именно, 15 мая 2017 года (понедельник) будет прекращено аналоговое вещание на всей территории Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

На встрече было отмечено, что что при выборе этой даты учитывалось мнение участников телевизионного рынка, которые сообщили о том, что им требуется время для завершения строительства альтернативной сети вещания для трансляции на выделенном для частных ТРК мультиплексах, также для того, чтобы при заключении в начале годовых контрактов на рекламу предупредить рекламодателей о полном переходе на цифровой формат вещания.

На совещании отмечалось, что в соответствии с поручением Премьер-министра КР, Полномочным Представительствам Правительства КР в областях, мэриям городов Бишкек и Ош поручено взять под личный контроль реализацию Программы перехода на цифровое телерадиовещание на местах и провести расширенные заседания коллегий по вопросу разъяснения необходимости перехода на ЦТВ для того, чтобы подготовить население к отключению аналогового вещания.

Также участникам рассказали о запуске второй фазы масштабной информационной кампании.

Вместе с этим, для расширения возможностей доступа населения Кыргызстана к информации по переходу на ЦТВ, функционирует официальный сайт www.sanarip.kg и телефон горячей линии 1212, на базе колл-центра АО “Кыргызтелеком”. Сотрудниками Министерства культуры, информации и туризма КР совместно с ОАО «РПО РТМР» 18 января 2017 года было проведено обучающее мероприятие для операторов колл-центра 12-12. Для качественной работы, операторы колл-центра были обучены вопросам информирования населения об актуальных темах перехода на ЦТВ. Отныне работа горячей линии будет производиться без предварительного автоинформатора.

Call-центр работает с 9.00 до 21.00 часов ежедневно, без выходных. Звонок бесплатный для абонентов сотовых операторов Megacom, Beeline и О!, а также АО «Кыргызтелеком».