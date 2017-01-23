В Кыргызстане в каждой мечети на пятничных намазах отныне присутствует сотрудник МВД

По данным сотрудника 10 ГУМВД Кыргызской Республики Максата Молдобаева, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.

Каждая мечеть находится под контролем министерства внутренних дел, заявил сотрудник 10 ГУМВД Кыргызской Республики Максат Молдобаев на молодежных дебатах "Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней кнут или пряник", организованных фондом "Евразийцы - новая волна".

Участие в дискуссии приняли 27 молодежных лидеров, сотрудники международных организаций и НПО, представители гос органов.

Как отметил Молдобаев, сотрудники МВД также присутствуют на пятничных намазах в каждой зарегистрированной мечети Кыргызстана в рамках работ по противодействию религиозному экстремизму.

"Конечно, существует проблема низкой религиозной образованности среди имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимают ее суть", - отметил он.

Как отметили участники встречи, проблему усугубляет безработица и неудовлетворенность жизнью среди молодежи

Источник - kyrtag.kg