В Кыргызстане в каждой мечети на пятничных намазах отныне присутствует сотрудник МВД

По данным сотрудника 10 ГУМВД Кыргызской Республики Максата Молдобаева, представители правоохранительных органов в рамках борьбы с экстремизмом присутствуют на пятничных намазах.
Каждая мечеть находится под контролем министерства внутренних дел, заявил сотрудник 10 ГУМВД Кыргызской Республики Максат Молдобаев на молодежных дебатах "Борьба с религиозным экстремизмом: что эффективней кнут или пряник", организованных фондом "Евразийцы - новая волна".
Участие в дискуссии приняли 27 молодежных лидеров, сотрудники международных организаций и НПО, представители гос органов.
Как отметил Молдобаев, сотрудники МВД также присутствуют на пятничных намазах в каждой зарегистрированной мечети Кыргызстана в рамках работ по противодействию религиозному экстремизму.
"Конечно, существует проблема низкой религиозной образованности среди имамов. Важно, чтобы духовными лидерами становились те, кто понимают ее суть", - отметил он.
Как отметили участники встречи, проблему усугубляет безработица и неудовлетворенность жизнью среди молодежи
Источник - kyrtag.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!