Замминистра ВД Кыргызстана Курсан Асанов избил журналиста Сартбаева

Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов избил главного редактора "Азия Ньюс" Аслана Сартбаева.

Заместитель министра внутренних дел КР Курсан Асанов избил главного редактора "Азия Ньюс" Аслана Сартбаева. Об этом ИА "24.kg" сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, стычка произошла в одном из кафе в Бишкеке. "Аслан беседовал с бывшими депутатами. В это время там же находился Асанов с компанией. Он подошел к Аслану и ударил его. Поводом послужил коллаж на Курсанова, который был опубликован в последнем номере издания", - сказал Адиль Турдукулов и добавил, что он от имени Аслана Сартбаева подал заявление в Генпрокуратуру об избиении.

Курсан Асанов отказался комментировать инцидент, сославшись на то, что у него много дел.



Источник - 24.kg