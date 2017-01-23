Арестована министр культуры Южной Кореи Чо Юн Сун. За составление "черный список" деятелей искусств

Министр культуры Южной Кореи арестована и подала в отставку из-за коррупционного скандала, сообщает РИА Новости.

Чо Юн Сун арестована после запроса спецкомиссии следователей, ведущих дело о коррупционном скандале в высших эшелонах власти.

Чо Юн Сун подозревается в том, что она составила так называемый "черный список" деятелей искусств, критически настроенных против власти президента Пак Кын Хе. Список, включающий более 9 400 артистов, музыкантов и деятелей культуры, был создан для того, чтобы обозначенные в нем лица были отрезаны от любых видов государственных субсидий и помощи.

Суд также выдал ордер на арест бывшего главы администрации президента. Чо Юн Сун стала первым в истории страны министром, арестованным при исполнении служебных обязанностей.

С осени прошлого года в Южной Корее разгорелся коррупционный скандал вокруг Цой Сун Силь - лучшей подруги президента страны.

Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

После ареста Цой Сун Силь возникли подозрения, что коррупционные схемы и давление на крупный бизнес происходили с ведома президента. В начале декабря Пак Кын Хе был объявлен импичмент. Сейчас исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хван Ге Ан. Конституционный суд в настоящее время решает вопрос о правомочности объявленного президенту импичмента. Если это решение будет подтверждено, в течение двух месяцев в стране пройдут выборы нового президента.

Источник - tengrinews.kz