Кыр-красотку Элю Жедигер (дочь Конституционного судьи) заклевали в фейсбуке национал-озабоченные джигиты

Жедигер не дал дочери достойное воспитание?

Подверглась критике дочь судьи Конституционной палаты Жедигера Саалаева Эля Жедигер за свое заявление о кыргызах в Фейсбуке.

На своей страничке в Фейсбуке она оставила странное заявление о том, что террорист-кыргызстанец в Турции убил 39 человек, а в авиакатастрофе в Бишкеке погибло такое же количество людей.

Отвечая на недовольные комментарии она не скрывала, что ненавидит кыргызский народ, что в скором времени уедет в другую страну, сменит гражданство.

Напомним, официально подтверждено то, что подозреваемый в убийстве 39 человек в турецком ночном клубе является узбекистанцем, а не кыргызстанцем. Чуть ранее был допрошен похожий на него человек, но турецкая полиция отпустила его, попросила прощения.

Источник - Gezitter.org

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