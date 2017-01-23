Чей 87-тонный груз разбился под Бишкеком?

16 января произошло крушение самолета Боинг-747 вблизи международного аэропорта Манас.

О безвинно погибших людях вследствие авиакатастрофы сейчас говорится, пишется и показывается во всех местах. Но, представляется, что истинную причину этого трагического события вроде скрывают.

Наши знатоки наверху говорят: "Груз на самолете не принадлежит нам. Этот самолет направлялся из Гонконга в Турцию. Он собирался приземлиться в нашем аэропорту только для "заправки".

В то же время по словам некоторых отлично знающих свою работу специалистов выходит, что указанный самолет Боинг-747 может лететь без дозаправки до 13 тысяч км. Более того, турецкие владельцы самолета тоже говорят, что самолет должен был приземлиться не для заправки, а для выгрузки в Кыргызстане груза. Такое мнение они выражают…

Для расследования детальных подробностей указанной авиакатастрофы (на основе конвенции, принятой в декабре 1944 года в городе Чикаго) прибывшие из Москвы специалисты МАК увезли два черных ящика самолета на экспертизу. Конечно, эти вещи делаются по международным стандартам. Это другой разговор. А вопрос о таинственном грузе это дело дачи юридической оценки, которое устанавливает само наше государство. Тем не менее выглядят загадочными действия по рассмотрению данного вопроса (дачи юридической оценки) и нашего правительства, и парламента.

Если действительно столько тонн груза принадлежит Кыргызстану, и если надо установить, кто его хозяин, то выяснение - это работа одного часа. Однако наши так не сделали. Жогорку Кенеш от стыда перед народом как бы создает комиссию из 10 человек для расследования "чей этот таинственный груз?". Одна из них – депутат Махабат Мавлянова в тот же миг отказалась от членства в этой комиссии. Наверное, и народ помнит, точно также была создана комиссия по проводам Азиза Батукаева. И как же тогда грохотали депутаты! Но закончилось гробовым молчанием. И вообще, посчитаешь количество созданных депутатских комиссий за последние 6 лет, их больше не 10, а 20 пальцев. Но вышел ли хоть один результат, вызывающий "а-хх!"? Вот, год еще не начался, уже созданы две комиссии. Как говорится "все прежнее, прежнее, есть ли вообще конец у него?". Народ остался, глядя им в рот. А если сказать о вчерашней авиакатастрофе, то что же это за груз на столько тонн? Что это за "несчастный" груз, который кажется выше человеческих жизней, и о котором не говорится? Все-таки, чей же это загадочный груз, столь бесценный для человека в этом мире, ставший виновником гибели стольких людей?!

Источник: газета "Ачык саясат плюс" №3 от 20.01.2017/стр.2



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