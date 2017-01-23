"Девочка – это отрезанный ломоть". Почему женщины в Таджикистане боятся отстаивать свои права

"Только алименты удалось назначить для ребенка.

Мы в ЗАГСе не регистрировались. Муж на тот момент считался несовершеннолетним. Вот уже шесть месяцев прошло, а алименты так и не выплатили", – жалуется Робия, которая живет в городе Курган-тюбе. Она просила не называть ее имени, а также не показывать лицо.

Робия пришла в центр помощи женщинам, чтобы получить юридическую консультацию и добиться от семьи мужа выплаты долга по алиментам для 3-летней дочери. За полгода сумма выплат составит всего $75. Но для Робии и эти деньги много значат. Она круглая сирота и живет с тетей на ее пенсию в $25 в пересчете на национальную валюту.

"У мужа много братьев. Они меня тоже мучили. Муж в России, а они приходили ночью и домогались. Например, говорили, что он тебе больше не муж и предлагали отношения, то есть близость. Они угрожали избить и я не смогла отказать", – рассказала жительница города Курган-тюбе Робия.

В центре она уже не в первый раз. Три года назад, еще во время беременности, Робия обращалась сюда за защитой. Помимо недоказанных в суде изнасилований со стороны братьев мужа, над ней постоянно издевалась свекровь. Выгоняла из дома. Закончилось тем, что Робия ушла, а через суд добиться смогла лишь мизерных алиментов для дочери.

"Свекровь говорила сыну: выгони ее, она нам не подходит, у нее нет отца и матери, никто не знает, как ее воспитывали", – рассказывает Робия.

"Насилие бывает со стороны свекра и его братьев. Но, чаще всего мы видим насилие со стороны мужа и его матери, то есть свекрови. Не редко, если муж бьет жену, это по наускиванию матери", – говорит руководитель НПО "Дилафруз" Хатлонской области Райхона Хакбердыева.

Только в этот центр помощи женщинам, обслуживающий город Курган-тюбе и район Хуросон, за последний год обратились более 650 женщин, пострадавших от домашнего насилия. По словам сотрудников, больше всего приходят жены трудовых мигрантов. Находясь в России, мужья не помогают им, а вернувшись домой все заработанное отдают матерям или на свадьбы младших братьев.

"Помимо физического насилия, есть другие виды насилия. Это моральное и финансовое, например. Сейчас, в основном, финансовое насилие преобладает над другими видами. Когда муж находится в трудовой миграции, когда работает за границей и не высылает денег на содержание семьи", – рассказывает Райхона Хакбердыева.

Эксперты утверждают, что количество женщин, обращающихся в подобные центры, с каждым годом растет. Но, тех, кто молча терпит издевательства все равно во много раз больше. Из-за особенностей традиционного воспитания и незнания элементарных прав женщины не верят, что смогут найти защиту.

"Первая причина, это причина воспитания в семье, когда мы девочек воспитываем в покорности. В постоянном принятии того, что происходит. Мы не учим женщину отстаивать свои права, мы не учим женщину быть человеком. Вот если в вашей семье мальчики и девочки, вы кому дадите образование? Ну, наверное, в большинстве случаев скажут: я дам образование мальчику, потому что он меня завтра будет содержать. А девочка уйдет в другую семью. Это отрезанный ломоть", – кандидат медицинских наук, эксперт в области здравоохранения и социальных наук. Марифат Абдуллаева.

По неофициальной статистике, каждый день в Таджикистане из-за насилия минимум одна женщина сводит счеты с жизнью. Только в прошлом году было четыре случая, когда женщины от безысходности убивали не только себя, но и всех своих детей. Часто невестке ставят в вину, что она рожает только девочек и это якобы становится поводом для того, чтобы выгнать ее из дома или сделать рабыней. Среди малообеспеченых и бедных слоев населения, женщина не может даже вернуться домой, так как отцу и матери не нужны лишние голодные рты.

"Бывает так, что жену ушедшую от мужа не принимают отец и мать. У нее нет профессии, она нигде не училась. У наших партнеров есть специальные убежища. По решению комиссии женщина может прожить там две недели. Получить какие-то профессиональные навыки", – рассказывает говорит руководитель НПО "Дилафруз" Хатлонской области Райхона Хакбердыева.

Несмотря на то, что в Таджикистане принят закон, защищающий женщин от семейного насилия, из-за низкого уровня сотрудничества между разными ветвями власти и НПО исполнение этого закона проконтролировать трудно.



Источник - rus.ozodi.org