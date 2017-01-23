Известная певица Мадонна приняла участие в протестной акции "Марш женщин" против Дональда Трампа.
Участники марша выступают "за" равные права мужчин и женщин, в том числе в вопросе оплаты труда, и "против" Дональда Трампа, которого считают сексистом.
В своем выступлении Мадонна дважды употребила нецензурную лексику в адрес Трампа. Из-за этого телеканал CNN, который транслировал ее речь, был вынужден прервать прямую трансляцию мероприятия, а ведущая извинилась перед зрителями за неэфирную лексику звезды.
В колоннах протестующих были замечены также Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и Джулия Робертс. Маршировали не только женщины. В рядах протестующих был, например, документалист Майкл Мур, а еще Джон Керри, передает "Россия 24".
Масштабные демонстрации состоялись также в Чикаго, Бостоне, Лос-Анджелесе, Майами, Филадельфии.Символом протеста стали розовые шапки с ушками.
Источник - Вести.ru
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