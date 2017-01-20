Вчера были политики, сегодня избили адвоката. Кто на очереди?

Неизвестные люди избили адвоката Данияра Маманова, защищающего интересы оппозиционных политиков - Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова, Эрнеста Карыбекова.

Нападение произошло 28 декабря возле бишкекского ресторана "Saltanat Palace". В данное время адвокат лежит в городской больнице №4 с двумя переломами ноги.

По словам Данияра Маманова, 28 декабря он с коллегами сидел на праздничном вечере в ресторане "Saltanat Palace", как к нему подошли незнакомые джигиты, предложили выйти и поговорить.

Когда Маманов последовал за незнакомцами, те ничего не сказали, а начали "разговор" с ударов: "Я был на праздничном вечере с коллегами. Незнакомые мне двое джигитов предложили побеседовать снаружи. Я ничего не подозревал, вышел за ними. Снаружи ожидали еще трое ребят. Они неожиданно, без предупреждения напали на меня. Я несколько лет занимался спортом, поэтому мог за себя постоять. Но пока я противостоял трем джигитам, еще один ударил меня битой по ноге. Сейчас я под наблюдением врачей, нога сломана в двух местах".

По его словам, 28 декабря он обратился в Ленинское РОВД города Бишкека, написал заявление, чтобы они разобрались в произошедшем. 29 декабря он связался с сотрудниками РОВД, которые сообщили ему о том, что администрация ресторана "Saltanat Palace" отказалась предоставить видеозапись инцидента, так как записи по каким-то причинам стерлись.

Но когда мы сами приехали на место, расспросили администратора ресторана, нам сообщили, что ничего не знают о случившемся, что сотрудники РОВД не запрашивали у них видеозапись.

Мы заметили, что снаружи ресторана расположены 4 камеры, у входа - 1, на первом этаже - 5. Так почему ни на одну видеокамеру не попало то, как адвокат покидал здание в сопровождении двух джигитов? Или администрация известного ресторана установила видеокамеры для устрашения?

Член комитета защиты заключенных Улукбек Маматаев считает, что избиение адвоката может быть связано с его профессиональной деятельностью: "Вчера избивали политиков, сегодня избили адвоката политиков, на кого нападут завтра?" По-моему, это политический заказ. Потому что в ходе судебного процесса мы убедились в том, что этот джигит чист и хорошо знает свое дело. Возможно кто-то решил припугнуть адвоката, так как выдвинутые против политиков "обвинения" не удается доказать".

Помимо этого Маматаев добавил, что милиция не ведет какую-либо работу по избиению Маманова.

А из МВД сообщили, что написанное Данияром Мамановым заявление еще не обнаружено, что проверяется факт нападения на адвоката.

Отметим, что до этого были распространены две аудиозаписи под названием: "Переговоры представителей оппозиции". В связи с этим ГКНБ задержал Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье: "Попытка насильственного захвата власти".

"Каганат"

Комментарий редакции: Наши корреспонденты тоже проверили информацию и нашли подтверждение того, что написали коллеги из сайта "Каганат". Данияр Маманов сейчас в больнице. Удивляет то, что до сих пор правоохранительные органы не побывали у него, не взяли показания. По состоянию здоровья Маманов сейчас не может присутствовать на судебных разбирательствах. Может заказчики этого и добивались? Может они предупреждают других адвокатов, мол, вас ждет такая же участь, если будете защищать оппозиционеров.

Источник: газета "Майдан.kg" №1 от 18.01.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org