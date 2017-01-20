Не можем избавиться от Дооталиевой, как в Фейсбуке возникла вторая...

В этот раз подвергается критике размещенный в интернете комментарий пользовательницы Фейсбука Эли Жедигер относительно кыргызского народа.

Эта самая Эля Жедигер (если это действительно ее настоящее имя) является дочерью судьи Конституционной палаты Жедигера Саалаева. Вроде известный, авторитетный человек, ему бы следовало сказать: "Это пишет моя дочь. После такого не имею морального права далее продолжать исполнять функции судьи Конституционной палаты", - и уйти. Если кто-то другой написал пост от имени его дочери, то следовало выйти и на глазах общественности заявить, что его дочь не имеет к написанному никакого отношения. Сокрушаешься: не можем избавиться от первой, как появляется вторая Дооталиева.

Отметим, она написала на своей странице в Фейсбуке о том, что кыргызстанский террорист убил в Турции 39 человек (похоже, не знает, что эта информация оказалась ложной), что в авиакатастрофе погибло столько же человек, и не стала скрывать "что "ненавидит кыргызский народ".

Источник: Fakt.kg, перевод: gezitter.org