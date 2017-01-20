Марат Аманкулов не придает значения родному языку...

Мы вынуждены это говорить.
Есть такое выражение: "Незнание родного языка говорит о невежестве", но некоторые не понимают его сути. Таких среди нас полно. Радует, что депутат Жогорку Кенеша Марат Аманкулов хорошо проявляет себя на высокопоставленных должностях, несмотря на свою молодость. Но нас смущает то, что черноглазый сын кыргыза не только не знает кыргызского языка, но и не пытается его освоить. Если этот смышленый джигит постарался, то за полгода заговорил бы на уровне Феликса Кулова. Пускай и запинаясь. Разве такие будут от чистого сердца решать проблемы кыргызов? Будем себя успокаивать, поговаривая: "Он еще молод, к годам 60-70 он научится". Короче говоря, положение этого джигита незавидное. Огорчает то, что Марат мырза вовсе не старается. Он быстро освоил бы кыргызский язык, если бы отдохнул в компании Александра Костюка, Юрия Бобкова...
Источник: газета "Азия news" №3 от 19.01.2017 / стр. 5, перевод: gezitter.org
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