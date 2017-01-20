Обнаружена девушка из видеоролика в интернете

Неделю назад в интернете распространился видеоролик, в котором две соотечественницы допрашивали третью девушку.
Как сообщает представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана Айымкан Кулукеева, Генконсульство Кыргызстана в Турции при содействии местной полиции нашли эту девушку в городе Измире.
Согласно информации, в настоящее время полиция Измира ведет работу по задержанию девушек, применивших насилие в отношении к третьей. Девушке, подвернувшейся насильственным действиям, дали возможность связаться с родителями по телефону.
Этот вопрос Министерство иностранных дел взяло под свой контроль. Напомним, на днях на одном из местных интернет-сайтов появился видеоролик, на котором две девушки допрашивали третью, у которой были связаны руки и окровавлено лицо. В видеоролике можно увидеть, как девушку со связанными руками первые две обвиняют в действиях, связанных с сексуальным рабством, мучают, вливают в рот неизвестную жидкость и угрожают отрезать язык.
В ролике девушки говорят на кыргызском языке.
Высказывалось предположение, что лента может быть снята на территории Турции. МВД КР сообщал, что в случае выявления кыргызстанского гражданства этих девушек, к ним будут обязательно применены меры наказания.
МИД КР ранее сообщал, что по уточнению этого случая даны поручения посольству в Анкаре и генконсульству в Стамбуле.
Источник: Кыргызская служба Би Би Си, перевод: gezitter.org
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