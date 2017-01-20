Отунбаева больше герой, чем денежные мужчины

Роза Отунбаева совершила героизм по сравнению с другими денежными байке.
Мы не слышали, что хотя бы один из богачей, сыплющих деньгами как соломой, якобы присоединившихся к скорбящему народу, выделил бы деньги за погибших в авиакатастрофе. В этот раз Роза Отунбаева совершила героизм, выделив деньги. Для денежных байке и сейчас не поздно. Пусть и бог возрадуется, не будьте такими скупердяями, эй!
Источник: газета «Жаны ордо» №1 от 20.01.2017/стр.2, перевод: gezitter.org
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