Теперь и скандально известная дочь судьи КП ВС КР претендует на лавры Божены Рынски

В день траура по погибшим в результате авиакатастрофы под «Манасом» она травила похабные анекдоты и обсуждала нижнее белье российских певиц

Не успел стихнуть шум вокруг аспирантки КГМА Таттыгуль Дооталиевой, оскорбительно высказавшейся о жертвах крушения грузового Boeing 747 над дачным поселком Дача СУ, как на просторах Facebook объявилась новая «героиня».

Некая Эля Жедигер решила рассказать своим подписчикам анекдот из категории «18+». И случилось это именно в День траура по погибшим. В комментариях ее упрекнули, что вряд ли стоит делать это в такой день. Однако девушка ответила, что у нее свой мир и ей нет дела до моралистов.

«Правда глаза колет многим невежам, но сами виноваты», - добавила она.

Интересно, что Эля Жедигер – это та самая скандально известная дочка судьи Конституционной палаты Верховного суда Жедигера Саалаева, которая в апреле 2016 года оказалась участницей скандала с избиением незнакомой девушки в кинотеатре «Бишкек-парка». Ее вину доказала видеозапись, предоставленная администрацией кинотеатра.

Судья Жедигер Саалаев не стал комментировать новый проступок дочери. Он пояснил «Вести.kg», что отношения Эльзат с семьей испортились после инцидента в кинотеатре, и он не в курсе происходящего в ее жизни.

- После того случая, когда нас весной обсуждали после драки в «Бишкек-парке», она обиделась и не общается, и не живет с нами. Я не могу это комментировать, - ответил судья.

Ранее «Вести.kg» писали, что аспирантка КГМА Таттыгуль Дооталиева оскорбительно высказалась о жертвах крушения Boeing 747 на Facebook. Депутат Жогорку Кенеша Улукбек Ормонов предложил возбудить в отношении девушки уголовное дело.

Сама девушка уверяет, что потеряла телефон с открытым аккаунтом и не имеет отношения к негативным комментариям. В КГМА «Вести.kg» ответили, что Таттыгуль Дооталиева уже уволена в соответствии с пунктом 8 статьи 83 Трудового кодекса Кыргызской Республики как «сотрудник, котрый, выполняя воспитательные функции, совершил аморальный поступок, несовместимый с продолжением данной работы». Госкомитет Национальной безопасности Кыргызстана объявил ей предостережение.

Ольга Федорчук

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44312&Itemid=80