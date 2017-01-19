После кончины экс-президента Узбекистана И. Каримова кыргызско-узбекские отношения улучшились, возродились торговые и иные связи.
Позитивно можно воспринимать то, как новоявленный президент братского народа Ш. Мирзиёев первым протянул руку помощи к кыргызам. Выясняется, что не только мы зависим от их газа, но и они зависят от нашей воды, картофеля, мяса. Наш президент А. Атамбаев в ответ направился в Самарканд, где зачитали Коран у могилы покойного И. Каримова, после чего президент посетил некоторые заводы. На этой неделе в Оше обсуждается вопрос границ, с участием большой делегации из Ташкента. Стороны утверждают, что нужно поскорее решать вопросы, касающиеся границ, укрепить дружественные отношения. По предварительным данным вопросы по большинству спорных участков на кыргызско-узбекской границе вскоре будут разрешены. Выясняется, что ситуация вокруг спорных участков накалялись искусственно, что за этим стояли определенные люди. Как только будут уточнены границы, торговые отношения могут быть возобновлены, как раньше.
Источник: газета "Майдан.kg" №1 от 18.01.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org
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